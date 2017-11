Man (53) krijgt 14 jaar cel voor 27 jaar oude moord op Miriam Sharon

Vrijdag is een 53-jarige man door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor de in 1990 gepleegde moord op Miriam Sharon. 'Miriam werd destijds in haar woning aan de Regentesselaan in Den Haag met een mes om het leven gebracht', zo meldt de rechtbank vrijdag.

Coldcase

'Het betreft een bijzondere strafzaak, omdat het gaat om een zogenaamd ‘coldcase’ onderzoek van de Haagse politie', aldus de rechtbank. De verdachte was in 1990 al in beeld gekomen, maar toen was er onvoldoende bewijs om tot vervolging over te gaan. Nieuwe DNA-technieken hebben daar verandering in gebracht.

Eerlijk proces

Hoewel delen van het originele dossier uit 1990 en ook sommige fysieke sporendragers nu niet meer aanwezig waren, is de rechtbank van oordeel dat de verdachte wel degelijk een eerlijk proces heeft gehad.

Bewijs

Het bewijs tegen de verdachte bestaat vooral uit zijn DNA-materiaal dat is aangetroffen in de woning van het slachtoffer, de verklaringen van het toen 7-jarige dochtertje van het slachtoffer die in de woning aanwezig was en afgeluisterde gesprekken van de verdachte toen hij het afgelopen jaar in voorarrest zat.

Uit de bewijsmiddelen leidt de rechtbank af dat het de verdachte moet zijn geweest die het slachtoffer om het leven heeft gebracht. De omstandigheden waaronder dat is gebeurd wijzen sterk op een vooropgezet plan.

14 jaar gevangenisstraf

De verdachte heeft zijn slachtoffer op gruwelijke wijze vermoord, terwijl haar dochtertje in de kamer ernaast verbleef. Zij had haar moeder dood kunnen aantreffen. Ook heeft hij de nabestaanden vele jaren lang in onzekerheid gelaten.

Motief nog steeds onduidelijk

Tot op heden is niet duidelijk waarom hij Miriam heeft vermoord. Omdat het echter een zaak is uit 1990 en in die tijd voor moord lagere straffen werden opgelegd, legt de rechtbank 14 jaar op in plaats van de 16 jaar die het openbaar ministerie heeft gevorderd.