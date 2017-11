Man (61) krijgt celstraf na drogeren en bezwangeren 11-jarig meisje

Vrijdag heeft de rechtbank Maastricht een 61-jarige man uit Brunssum veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf omdat hij seks heeft gehad met een 11-jarig meisje. 'Het meisje was toen buiten bewustzijn, omdat de man haar tevoren sterke slaapmiddelen had toegediend', zo laat de rechtbank vrijdag weten.

Inwonende vriend van de familie

De 61-jarige man heeft in het najaar van 2016 een 11-jarig meisje seksueel misbruikt in de woning van haar vader. De man verbleef in die tijd in de woning van de vader en gold als vriend van de familie. De man ontkent dat hij seks heeft gehad met het meisje gehad en ontkent dat hij het meisje tevoren heeft gedrogeerd.

Zwanger geraakt

Het misbruik kwam aan het licht omdat het meisje zwanger is geraakt. De zwangerschap is beëindigd door een abortus toen het meisje 17 weken zwanger was. Uit DNA- onderzoek is gebleken dat de man de vader van de foetus is. Het meisje moet in het najaar van 2016 zwanger zijn geraakt van de man.

Temazepam

Het meisje zelf heeft echter geen enkele herinnering aan seks met de man. Dat kan kloppen, omdat zij was gedrogeerd. Dat blijkt uit onderzoek van haren van het meisje. Zij kreeg – zonder dat zij dat wist - in het najaar van 2016 gedurende meerdere maanden temazepam toegediend. Dit is een sterk slaapmiddel voor volwassenen. De temazepam kreeg de man op doktersrecept.

De rechtbank vindt bewezen dat de man het meisje, seksueel heeft misbruikt terwijl het meisje buiten bewustzijn was, doordat de man haar tevoren temazepam heeft toegediend.

Over de straf

De man heeft zich schuldig gemaakt aan een ernstige vorm van seksueel misbruik van een heel jong meisje. Het spreekt voor zich dat het seksueel misbruik van een 11-jarige een ernstige schending van haar lichamelijke en geestelijke integriteit oplevert. Het seksueel misbruik heeft bovendien tot een ongewenste zwangerschap geleid. Bij een 11-jarige is dat een schokkende gebeurtenis.

Ingestort en abortus

Toen het meisje hoorde dat ze zwanger was, is ze ingestort, vertelde haar moeder. Ook het besluit om een abortus te ondergaan toen ze 17 weken zwanger was, was een moeilijke beslissing voor haar. Dit was opnieuw een ingrijpende gebeurtenis voor het jonge meisje. Ook voor de moeder van het meisje is dit zwaar geweest. Ook zij ondervindt daar nu nog de psychische gevolgen van. Daarnaast is er bij de ouders woede omdat de man hun vertrouwen heeft geschonden.

Ontkennen

De man is zeer planmatig en berekenend te werk gegaan, om seks met het meisje te kunnen hebben. De man heeft bovendien op geen enkele wijze verantwoordelijkheid genomen voor wat hij heeft gedaan. De man heeft ter terechtzitting wel gezegd dat hij het erg vindt voor het meisje, maar ontkent seks met haar te hebben gehad en wast zijn handen verder in onschuld.

Dit alles maakt dat de rechtbank komt tot een veroordeling van een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar. De officier van justitie had 10 jaar geëist. De raadsman van de man had bepleit om bij schuldigverklaring geen hogere straf op te leggen dan 6 jaar.

Schadevergoeding

Ook heeft de rechtbank bepaald dat de man een schadevergoeding moet betalen aan het meisje van 10.000 euro en aan de moeder een schadevergoeding van 2.500 euro. Voor de hoogte van deze bedragen heeft de rechtbank aansluiting gezocht bij de bedragen van de letsellijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven.