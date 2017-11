Verwarde man zakt door dak moskee

Een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag rond 13.00 uur door de koepel van de moskee aan de Oude Stationsweg gezakt. De politie hield hem aan. Het gaat mogelijk om een verwarde man.

De man was met twee tassen kleding en een mes via de brandtrap naar het dak geklommen en sloeg de koepel stuk. Er waren ongeveer 100 mensen in de moskee aanwezig. Enkele mensen probeerden de man naar binnen te praten, maar hij maakte een verwarde indruk. Hij uitte bedreigingen en daarop werd de politie gewaarschuwd. Voordat de politie verscheen, sprong de man door het gat in de koepel, een val van ongeveer 3 meter. De politie arresteerde de verdachte hij is op het politiebureau door het personeel van de ambulancedienst onderzocht, hij raakte niet gewond. De man werd ingesloten voor nader onderzoek.