Agenten onwel tijdens onderzoek woningoverval

Vier agenten zijn vrijdag onwel geworden tijdens een onderzoek naar een gewapende overval op een woning in Oisterwijk. Volgens het AD stuitten agenten in de schuur van het huis op jerrycans en goederen die henneprerelateerd zijn.

Naast de zoeking in de woning heeft de politie een nabijgelegen loods doorzocht. Hier zou een bewoner werkzaam zijn. Voordat de politie het pand betrad is dit gecontroleerd door de brandweer. In de loods werd niets aangetroffen.

Overval

Vanochtend drongen drie gewapende overvallers de woning binnen. Van de bewoners werd geld geëist onder bedreiging van vuurwapens. Het is nog niet duidelijk of de overvallers iets buit hebben buitgemaakt.