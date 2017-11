Sinterklaas door politie opgepakt of opgepikt?

In het Friese Dokkum zet Sinterklaas straks traditiegetrouw weer voet aan wal tijdens de landelijke Sinterklaasintocht. De stoomboot zal om 12.00 uur aanmeren in de haven.

De intocht zal koud en buiig verlopen. Volgens WeerOnline zal de thermometer maximaal 8 graden aangeven, maar de buien en een matige tot krachtige wind laten de gevoelstemperatuur soms dalen tot het vriespunt. Ook in de rest van het land waar de hulpsinterklazen aankomen is het buiig en koud.

In Uithoorn is de intocht van de goedheiligman ook begonnen. Even leek het erop dat Sinterklaas was opgepakt door de politie, maar dat was niet het geval. De Sint was de weg kwijtgeraakt en werd door de agenten naar zijn bestemming gebracht waar honderden kinderen hem stonden op te wachten.