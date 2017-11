Vastgoedimperium van prins Bernhard veel groter dan gedacht

Het vastgoedimperium van prins Bernhard van Oranje is veel groter dan zijn privébezit van 102 adressen. Zo heeft de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en de neef van onze Koning via bv's 590 adressen in handen waarvan 349 in Amsterdam, zo meldt Het Parool zaterdag. Het gaat om winkels, huizen en kantoren.

Met de grote hoeveelheid ontroerend goed is hij in een klap de grootste vastgoedmakelaar van de hoofdstad.

Volgens de krant zit de prins sinds 2010 met zijn zakenpartners Menno de Jong en Coen Groeneveld in Pinnacle BV. Dat is uitgegroeid tot een projectontwikkelaar van belang, die onder meer de voormalige ING-kantoren aan het Westerpark verbouwt tot woningen. Daarnaast zit hij in appartementen, flats en winkelcentra.

Als privépersoon investeert de prins vooral in woningen in opkomende gebieden in Amsterdam, zoals De Pijp en delen van West. Deze investeringen is ook binnen de gemeenteraad van Amsterdam het onderwerp van discussie. Een deel van de gemeenteraad vreest dat door beleggers, zoals de prins, de huizenprijzen in de verkoop- en verhuur verder nog verder zullen oplopen.

'In strijd met de Amsterdamse regels'

Het Parool sprak huurders en belangstellenden voor zijn huizen, die zijn geconfronteerd met voorwaarden in strijd met de Amsterdamse regels. Zij zijn geconfronteerd met voorwaarden die in strijd zijn met de regels, bijvoorbeeld over grote groepen in een huis en het betalen van sleutelgeld.

De prins van Oranje laat aan de krant weten dat hij het beheer van zijn vastgoed heeft uitbesteed aan een professionele partij, die de opdracht heeft dit volgens de regels te verhuren. Geconfronteerd met deze praktijken geeft hij aan onderzoek te doen en maatregelen te treffen.