Campingkaarten Zwarte Cross binnen vier minuten uitverkocht

Vanochtend startte om 11:00 uur de wereldwijde voorverkoop voor de 22ste editie van de Zwarte Cross. Na vier minuten waren de campingkaarten uitverkocht, na 33 minuten gingen de laatste dagkaarten voor de zaterdag over de toonbank en na drie uur werden ook de laatste zondagkaarten verkocht.

Dit betekent dat er 25.000 mensen van 12 juli tot en met 15 juli op de camping zullen verblijven en 65.000 bezoekers op de zaterdag en zondag aanwezig zullen zijn. Op het moment van versturen van dit persbericht worden er nog volop vrijdagkaarten besteld. De organisatie, Feestfabriek Alles Komt Goed BV, verwacht deze dagkaarten uiteindelijk ook uit te verkopen. De Zwarte Cross 2018 vindt plaats op 12, 13, 14 en 15 juli in het Achterhoekse Lichtenvoorde.

Nog geen programma bekend gemaakt

De eerste programmanamen zullen op 7 december bekend gemaakt worden. Toch worden kaarten nu al volop gekocht. Festivaldirectrice Tante Rikie verklaart: “Ik beschouw dit als een enorm compliment. Het blijkt dat de bezoekers een groot vertrouwen in ons hebben. Ze gaan ervan uit dat er een sterk programma zal staan. Ik kan alle bezoekers verzekeren dat ik en mijn medewerkers er alles aan zullen doen om deze verwachtingen waar te maken.”

Records volgen elkaar in rap tempo op

Op 4 november konden bezoekers zich inschrijven voor deelname aan de inmiddels legendarische Zwarte Cross. “Na pak hem beet 30 seconden zaten alle verschillende klassen vol”, aldus Tante Rikie. “Dat is echt ongekend. Als alle deelnemers ook zo snel over de crossbaan zullen razen dan zullen er nog meer records sneuvelen”. De ruim 9000 leden van de Zwarte Cross fanclub ‘Harder!’ kregen vorige week zaterdag (11 november) de gelegenheid om met voorrang op de rest van de wereldbevolking kaarten te bestellen. Tante Rikie: “Zij wisten onze ticketshop uitstekend te vinden. Op dezelfde dag verkochten de camper/caravankaarten uit en werd luxe kampeerhotel ‘Grasnapolsky’ volgeboekt. Meer dan de helft van de campingkaarten ging afgelopen week al de deur uit. Alle andere aardbewoners wisten daardoor dat het menens was en stonden vanochtend op scherp.”