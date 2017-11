Jongen vanuit auto op hoofd geschoten in Eindhoven

In Eindhoven is een 19-jarige jongen door nog onbekende(n) in het hoofd geschoten.

Al lopend op de Fransenbaan werden twee jongens zaterdagochtend rond 03.00 uur achtervolgd door een auto. Vanuit de auto werd er, zo vermoeden de politie, geschoten met een gasdrukpistool/luchtdrukwapen. Eén van de jongens liep hierbij een hoofdwond op. De politie is op zoek naar de auto en de inzittenden.

Na een avondje weg liepen twee jongens met de fiets in hun hand over de Fransenbaan. Een auto volgde hun een korte tijd met gematigde snelheid. Na een tijdje haalde de auto de jongens in waarbij één van de jongens plots geraakt werd. Een 19-jarige Eindhovenaar liep hierbij een hoofdwond op en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De auto is vervolgens hard weggereden de Montpellierlaan op.

Gasdrukpistool/luchtdrukwapen?

Ter plaatse blijkt dat het slachtoffer waarschijnlijk door de persoon achter in de auto ‘beschoten’ is met een gasdrukpistool of /luchtdrukwapen. De politie onderzoekt de zaak nu verder om vast te stellen dat het daadwerkelijk om een dergelijk pistool gaat en wat de toedracht is van het incident.