Noodbevel afgekondigen in Dokkum maar ook Weesp vanwege Anti-Pietbetogers

Voorafgaand aan de intocht heeft een actiegroep tegen Zwarte Piet aangekondigd, tijdens de intocht in Weesp te willen demonstreren. Zij hebben hiervoor geen toestemming nodig. Omwille van de veiligheid van zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet is er voorafgaand aan dit protest aan de actiegroep een aantal voorwaarden gesteld.

Vanochtend werd een andere protestgroep, te weten de stichting ‘Nederland wordt beter’ en/of haar leden en de actiegroep ‘Kick out Zwarte Piet’ (Kick out Swarte Pyt),onderweg naar de intocht in Dokkum tegengehouden door een groep voorstanders van Zwarte Piet. Omdat dit uit de hand liep, is de protestgroep niet toegelaten in Dokkum. Op verschillende manieren kondigden zij aan om naar Weesp te komen .

Niet welkom in Weesp

Omdat niet duidelijk was, wat de effecten van de komst naar Weesp zouden zijn en uit ernstige vrees voor de veiligheid van zowel de bezoekers van de intocht als de betogers, is in overleg met politie en justitie, besloten om deze groep te laten weten dat zij niet welkom waren in Weesp.

Om de politie zo nodig in staat te stellen de groep tegen te houden, is het noodbevel afgekondigd. De actiegroep heeft uiteindelijk besloten om niet naar Weesp te komen.