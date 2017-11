Brit vermist na val van partyboot

In de nacht van zaterdag op zondag is een man van een partyboot gevallen. Dit gebeurde op het Noordzeekanaal bij Westzaan.

Direct werd er een grote zoekactie opgezet met een duikploeg en boten van de brandweer en het havenbedrijf. Ook werd met een politiehelikopter naar de man gezocht. Na twee uur werd de zoekactie gestaakt en werd het slachtoffer niet aangetroffen.

lokale media meldt dat de man een Brit is die met een groep uit Newcastle op de boot verbleef. Nadat de man in het water viel is er nog een reddingsboei naar hem gegooid. Deze heeft het slachtoffer volgens ooggetuigen niet kunnen vastpakken.

Zondag heeft men de zoektocht naar de vermiste Brit voortgezet.