Velhovenaar drinkt zich moed in voor prostitueebezoek

De verkeerspolitie in Oost-Brabant heeft in de nacht van zaterdag op zondag maar liefst 14 bestuurders van de weggehaald omdat zij teveel gedronken hadden.

Kinderen alleen thuis

Een 34-jarige vrouw uit Oss werd in haar woonplaats staande gehouden en blies 475 ugl. Zij verklaarde dat zij onderweg was naar huis omdat ze snel een boodschap moest doen. Haar kinderen (4 en 6 jaar) waren op dat moment alleen thuis.

Bezoek prostituee

De meest opvallende en het hoogste gehalte alcohol in zijn bloed was een 37-jarige man uit Veldhoven. De man verstelde tegenover de politie dat de man zichzelf moed had ingedronken omdat hij voor het eerst een prostituee zou gaan bezoeken.