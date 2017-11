Plaatsen spoorburg Utrecht duurt langer

Het plaatsen van de nieuwe spoorbrug bij Urecht duur langer dan gepland. Rond 16.30 uur weer in beweging om op zijn plaats te worden gezet. Het water was nog niet op de juiste hoogte om het gevaarte op zijn plek te krijgen. De stremming van het Amsterdam-Rijnkanaal zal volgens ProRail zeker tot middernacht duren.

Gewicht en afmetingen

Gewicht van de brug: ruim 3000 ton. Lengte: 170 meter. Hoogte: 29 meter. Breedte: 15 meter. De nieuwe spoorbrug komt uiteindelijk zo'n tien centimeter naast de oude te liggen. Een precisiewerkje dus.

Ruimte voor meer treinen

De nieuwe spoorbrug is in april 2018 klaar voor de eerste treinen. Aansluitend gaat de naastgelegen ‘oude’ spoorbrug zeven maanden buiten bedrijf voor een opknapbeurt.

Oude brug stiller gemaakt

De huidige doorvaarhoogte gaat met 25 centimeter omhoog en de oude brug wordt stiller gemaakt. In december 2018 is het dan zover: voor het eerst kunnen treinen de oversteek maken over elk van de vier sporen. En daarmee is de spoorverdubbeling tussen de stations Utrecht Centraal en Leidsche Rijn een feit.