'Vingerafdrukken in reisdocument wordt nooit gecontroleerd'

Burgers zijn sinds 2009 verplicht zijn of haar vingerafdruk af te staan bij het aanvragen van een identiteitskaart of paspoort. Uit navraag door de NOS bij de marechaussee en het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat de vingerafdruk nooit wordt gecontroleerd bij de grens.

Het verplicht afstaan van een vingerafdruk is ontstaan na Europese afspraken na de aanslagen in de VS op 11 september. Incidenteel wordt de vingerafdruk bij de gemeente gecontroleerd, maar op Schiphol kan met door technische- of politieke oorzaken de vingerafdrukken niet eens lezen.

Het invoeren van het scannen van de vingerafdruk heeft tientallen miljoenen gekost. Alleen de aanschaf van 4800 vingerafdrukscanners wordt geschat op 32 miljoen euro. Biometrie-expert Max Snijder zegt tegenover de NOS dat het project ‘volledig is geflopt’.

‘Dat we wel vingerafdrukken moeten afgeven maar niet gebruiken, is eigenlijk niet uit te leggen’, aldus Snijder.