Spookrijder veroorzaakt dodelijke aanrijding, identiteit slachtoffers bekend

De spookrijder en de bestuurster van de andere betrokken auto zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden.

De twee dodelijke slachtoffers van het ongeval op de A73 zondagavond betreffen een 22-jarige vrouw uit Tilburg en een 26-jarige man uit Polen. De 26-jarige man uit Polen reed als spookrijder in noordelijke richting de Roertunnel in en botste frontaal op de auto van de 22-jarige vrouw.

Onderzoek toedracht

De Verkeers Ongevallen Analysedienst van de politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht. Daarover is op dit moment nog niets bekend. Dit wordt nog onderzocht. Getuigen van dit ongeval worden gehoord om op die manier mede de toedracht helder te krijgen. Diverse getuigen van de aanrijding zijn opgevangen door de politie en krijgen slachtofferhulp aangeboden. De Roertunnel werd in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten in verband met onderzoek en het bergen van de autowrakken. De tunnelbuizen gingen maandag rond 4.30 uur weer open.