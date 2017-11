Spookrijder veroorzaakt dodelijke aanrijding

De spookrijder en de bestuurster van de andere betrokken auto zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. De identiteiten van de beide slachtoffers kunnen nog niet bekend worden gemaakt.

De spookrijder is in noordelijke richting de Roertunnel ingereden en botste net ten noorden van de tunnel frontaal op de auto van het slachtoffer. De Verkeers Ongevallen Analysedienst van de politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht. Diverse getuigen van de aanrijding zijn opgevangen door de politie en krijgen slachtofferhulp aangeboden. De Roertunnel werd in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten in verband met onderzoek en het bergen van de autowrakken. De tunnelbuizen gingen maandag rond 4.30 uur weer open.