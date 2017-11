Drukste ochtendspits van dit jaar door regen en ongevallen

Vanochtend is het extreem druk op de Nederlandse wegen. De ANWB meldt "de drukste ochtendspits van het jaar".

De drukte wordt veroorzaakt door de vele aanrijdingen. Rond 08.00 uur stonden er in totaal 136 files met een totale lengte van maar liefst 850 kilometer. Vooral op de A2 is het druk. Daar werden 14 files gemeld met een lengte van zeker 80 kilometer.

De totale filelengte kwam volgens de VID uit op 392 kilometer. Eerder was het op 5 oktober erg druk met 367 kilometer file op de snelwegen en de drede plaats in de top 10 was voor de ochtendspits van 24 oktober met toen 360 kilometer op de teller.