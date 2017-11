Dronken automobilist ramt benzinestation langs A2 bij Nieuwegein

In de nacht van zondag 19 op maandag 20 november werd een man aangehouden, nadat hij met zijn auto tegen een tankstation was gereden.

Vlak na middernacht, rond 00.30 uur, kwam een melding van een auto die met hoge snelheid tegen een tankinstallatie aan de A2 was gereden. Voordat de politie arriveerde, was de verdachte gevlucht. De ter plaatse gekomen agenten zochten de omgeving af en troffen hem aan bij de Ellen Keystraat in IJsselstein. De 23-jarige man (woonplaats onbekend) werd aangehouden en onderworpen aan een blaastest, waaruit bleek dat hij onder invloed was van alcohol. Hij werd meegenomen naar het politiebureau, waar hij nader verhoord zal worden. De verdachte bleef ongedeerd.