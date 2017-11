Politie treft feestganger in onderbroek aan in parkeergarage

De politie trof zondagochtend in een parkeergarage een man aan in zijn onderbroek.

De man een 28-jarige uit Estland was naar Arnhem gekomen voor het hardstyle-feest Qlimax. Wijkagent Eric Hortensius, die net in dienst kwam, was belast met de zaak. Eenmaal op het politiebureau bleek de Est zich weinig meer te kunnen herinnerden en sprak ook nog eens belabberd Engels. Toen de agenten hem zijn moeder lieten bellen werd het verhaal meer duidelijk.

XTC

De man bleek met een groep vrienden naar Brabant te zijn gekomen alwaar ze gezamenlijk een huisje hadden gehuurd. De man bleek ook xtc te hebben gebruikt wat zijn gedrag kan verklaren. Uiteindelijk brachten agenten de man in een papieren overall en slippers naar zijn vrienden, waar hij kon bijkomen van de lange absurde nacht. De kleren werden later verspreid in de parkeergarage aangetroffen.