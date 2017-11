Niet normaal en verontrustend: 16-jarigen lopen met vuurwapen over straat

Het tweetal is zondagavond op heterdaad aangehouden nadat zij op de Rosestraat een 17-jarige dame van haar tas beroofden. Aan de hand van het opgegeven signalement stelden agenten een onderzoek in, in de buurt. Op de Louis Pregerstraat liep het tweetal en zijn zij aangehouden.

Vuurwapen

Tijdens hun fouillering bleek de 16-jarige een echt vuurwapen bij zich te hebben, de 17-jarige een ‘nepvuurwapen’. Dit was een grote aansteker in de vorm van een vuurwapen.

Leeftijd

Al geruime tijd constateert de politie en het Openbaar Ministerie dat overvallers steeds jonger en in het bezit van vuurwapens zijn. Paauw: “Dat gaat een keer fout en dan heb je de poppen aan het dansen. Ik zie de krantenkoppen al voor me, ‘Agenten schieten jongen met speelgoedpistool neer’. Maar de realiteit is echter wel dat mijn dienders steeds vaker te maken krijgen met meldingen van omstanders die personen op straat zien die een vuurwapen dragen. Agenten moeten daar serieus op afgaan. Je kunt nooit van te voren inschatten of een wapen echt is of niet. Alleen in 2015 nam het aantal in beslag genomen (nep) vuurwapens met 100 toe.

Vuurwapenprocedure

Bij zo’n aanhouding maken agenten gebruik van een benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). Daarbij is de kans zeer reëel dat indien een verdachte niet aan de aanwijzingen van de agenten voldoet, hij te maken kan krijgen met een agent die zijn vuurwapen gebruikt. De gevolgen kunnen dan zeer ingrijpend zijn. Ook dit jaar namen agenten in de eenheid Rotterdam al meerdere (nep)wapens in beslag.”