Ramkrakers crashen met vluchtauto in sloot

Een auto met drie mannen ramde maandagochtend vroeg een tankstation aan de Schermerhoek in Capelle. In een tweede auto sloegen de mannen op de vlucht. Nadat de auto crashte in de sloot zijn twee mannen aangehouden. De derde man, die ook een nat pak moet hebben, is nog op de vlucht.

Agenten zochten nog lange tijd in de omgeving ondersteund door de politiehelikopter, maar de verdachte is nog niet aangehouden. Het onderzoek wordt voortgezet.

Om half vier maandagochtend ramden de mannen het tankstation op de Schermerhoek. Een melder zag de auto naar binnen rijden en drie personen met zakken lopen. Agenten die richting het tankstation reden, zagen een auto zonder verlichting vanaf de Oosterlengte in de richting van de N219 rijden. In deze auto zaten drie mannen. De agenten besloten achter deze auto aan te rijden, waarop deze zijn snelheid verhoogde. Op de ’s Gravenweg, een weg met veel heuveltjes, verloor de bestuurder de macht over het stuur en belandde de auto in de sloot.



De drie mannen klommen uit de auto en via de sloot een terrein van een pand op. De agenten gingen te voet achter hen aan. Twee van de mannen klommen over een heg, maar de agenten wisten één van hen in zijn kraag te grijpen. De andere wist weg te rennen naar de tuin van het naastgelegen pand. Agenten zagen hem daar weer de sloot inspringen, maar verloren hem daarna uit het oog. Op de Kerklaan heeft de hondengeleider een twee man uit de bosjes gehaald en aangehouden. De aangehouden mannen zijn 23 en 25 jaar en komen beiden uit Gouda.