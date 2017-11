Oplichtster bejaarden blijft langer vast

Maandag heeft de rechter-commissaris een 36-jarige vrouw in bewaring gesteld die ervan wordt verdacht in Amsterdam verschillende personen onder wie enkele bejaarden te hebben opgelicht. 'Haar oudste slachtoffer was een man van 90 jaar oud', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag weten.