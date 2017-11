Minister houdt poot stijf: agenten mogen geen hoofddoekjes op

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. ''De neutrale uitstraling van politieambtenaren is in het belang van diens gezag en veiligheid in het optreden. In de gedragscode is vastgelegd dat in contacten met het publiek zichtbare uitingen van onder andere levensovertuiging en religie niet zijn toegestaan. Deze gedragscode lifestyleneutraliteit is in 2011 na een breed adviestraject met inbreng van de politie, vakbonden en lokaal gezag door mijn ambtsvoorganger vastgesteld.''

De korpschef zal deze individuele zaak verder bestuderen, aldus de minister.