Sinterklaas betrapt op wildplassen in Amsterdam

Net als de gewone man, stond bij de Sint de blaas schijnbaar ook op knappen en verbrak hij de wet door te gaan wildplassen. Een voorbijganger was getuige en speelde de foto door aan de wijkagent. Op de Twitteraccount schrijft de wijkagent: Is dit wat er bedoeld wordt met "en strooi dan wat lekkers...in de een of andere hoek"? En wel of geen bekeuring, want ik wil straks ook wat in mijn schoen!

Omdat Westerdorp zelf de Sint niet heeft betrapt op wildplassen, komt de Sint in dit geval weg zonder bekeuring van 140 euro.