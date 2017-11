OM start onderzoek naar blokkade A7

Het blokkeren van een snelweg is strafbaar. Door de blokkade van de snelweg om de drie bussen van de Stichting Nederland wordt Beter/KOZP tot stoppen te dwingen, is de verkeersveiligheid mogelijk in gevaar gebracht. Het beeld van dit moment is dat de bussen flink hebben moeten remmen, dat er file is ontstaan en uiteindelijk een verkeersonveilige situatie heeft bestaan.

De risico’s van een dergelijke actie op een autosnelweg zijn dusdanig dat een strafrechtelijk onderzoek op zijn plaats is. Het onderzoek is bedoeld om in beeld te brengen wie hebben deelgenomen aan de blokkade en op welke wijze de veiligheid van het verkeer in gevaar is gebracht.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal het OM bepalen of er een strafrechtelijk vervolg komt.