Dode bij aanrijding op A29

Bij een ongeval op de A29 bij het Hellagatsplein in de richting van Rotterdam, is dinsdag een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen.

Door nog onbekende oorzaak kwamen twee vrachtwagens met elkaar in botsing. Door de aanrijding vloog één van de vrachtwagens in brand. Volgens de veiligheidsregio Rotterdam vervoerde een van de vrachtwagens bananen en de andere meel.

Als gevolg van de aanrijding is de A29 in beide richtingen afgesloten. Het is nog onduidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren.