Drie mannen vervolgd voor vervoer en bezit van 200 kilo cocaïne

Bedrijfspand Brielle

De cocaïne werd vrijdag 10 november aangetroffen en inbeslaggenomen in een bedrijfspand in de Zuid-Hollandse gemeente Brielle. Die vrijdag ontving de Dienst Landelijke Recherche van de Landelijke Eenheid van de politie informatie uit een lopend Nederlands onderzoek over een bestelbus met vermoedelijk cocaïne aan boord. Uit onderzoek is gebleken dat de partij cocaïne op het adres van een groothandel in ijzer en staalschroot in Brielle afgeleverd moest worden.

Aangehouden

Diezelfde ochtend nam de politie waar hoe de bestelbus achter een taxi kwam aanrijden bij het bedrijfspand. Een man wachtte de voertuigen op, waarna de bestelbus en taxi het bedrijfspand binnenreden. Nadat de deur van het pand gesloten werd, ging die kort daarna weer open en maakte de bestelbus aanstalten te vertrekken. De politie hield daarop drie mannen aan, een buiten en twee in het pand. Hun mobiele telefoons werden in beslaggenomen.

Zakken met cocaïne

Vervolgens vonden er doorzoekingen plaats op het terrein en in het pand. Achterin het bedrijfspand werden het bestelbusje en de Mercedes-taxi aangetroffen en doorzocht. Op de grond van een opslagdeel van de bedrijfsruimte vonden de politiemensen vijf zakken met elke ongeveer 38 kilo inhoud. Uit een indicatieve test bleek het om cocaïne te gaan.

De bestelbus is in beslaggenomen, evenals de daarin aangetroffen twee mobieltjes, stapel papieren en rugzak met daarin diverse gepersonaliseerde pasjes, portemonnee met munt- en briefgeld, agenda en notitieblokje.

GPS-tracker

Op het bedrijventerrein trof de politie ook nog een andere bus aan die, op grond van overtreding van de Opiumwet, is onderzocht. Daarbij werd een verborgen ruimte aangetroffen. Verder zijn er in het kantoor van het bedrijfspand een GPS-tracker en diverse documenten aangetroffen, die mogelijk verband houden met verdovende middelentransporten.