'Politie doet te weinig, vrouw spoort aanrander zelf op via gestolen Iphone'

Volgens de Inspectie had de politie voortvarender moeten optreden. Nu heeft het slachtoffer de dader uiteindelijk zelf opgespoord via haar gestolen Iphone. Dit melden verschillende media woensdag. De minister van Justitie en Veiligheid had opdracht gegeven om deze zaak te onderzoeken. De inspectie voor Justitie en Veiligheid concludeert 'dat het politieonderzoek weliswaar binnen de daarvoor gestelde termijn is afgerond, maar dat het sneller had gekund. Na een artikel in De Telegraaf waarin het slachtoffer zei dat de politie te weinig had gedaan om de verdachte op te sporen, stelde oud-minister Blok op 9 juni een onderzoek in. Volgens de inspectie had de communicatie met het slachtoffer beter gekund en duurde het te lang voordat de aangifte werd opgenomen en de camerabeelden van de iPhone werden bekeken.

Aanrander zelf opgespoord

De vrouw uit Hoorn werd in oktober 2016 slachtoffer van een poging tot verkrachting. Naar eigen zeggen kreeg zij geen hulp van de politie en spaarde zij haar aanrander zelf op. Zij ging met die informatie naar de politie, maar de arrestatie liet daarna nog lang op zich wachten.

Dader

De dader is de 23-jarige Mohammed M. uit Hoogwoud. De man is afkomstig uit Somalië. In juli van dit jaar werd hij veroordeel tot 18 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Deze straf zou consequenties moeten hebben voor zijn verblijfstatus, zo schreef het AD. In het AD van 7 juli 2017 stelt voormalig staatssecretaris Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff: 'Ernstige misdrijven kunnen niet zonder gevolgen voor een asielvergunning zijn. Nu dit vonnis onherroepelijk is geworden, starten we met een procedure om de vergunning in te trekken. Zodra dit is afgerond zal de procedure tot gedwongen uitzetting worden opgestart.'