Koning brengt verrassingsbezoek aan bewoners woonwagencentrum Zeist

Woensdagochtend heeft koning Willem-Alexander een werkbezoek aan woonwagencentrum Beukbergen in Zeist gebracht. 'Het werkbezoek was op uitnodiging van burgemeester Koos Janssen', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) van het Koninklijk Huis woensdag.

Herstructurering

In maart 2018 wordt na tien jaar de herstructurering van het woonwagencentrum afgerond, waarbij Beukbergen een ‘gewone wijk van Zeist met een bijzonder karakter’ moet worden. De koning sprak met bewoners en betrokkenen van de gemeente over het initiatief, de samenwerking, het leven op Beukbergen en in hoeverre de bewoners zich thuis voelen in hun wijk.

Bewoners

Tijdens een gesprek in het clubhuis van Beukbergen vertelden leden van de bewonerscommissie hoe zij het proces en de samenwerking met de gemeente beleefd hebben. Bewoners waren nauw betrokken bij de herstructurering. Zo konden zij zelf hun wensen voor koop of huur en woonwagen of woonhuis doorgeven en hadden zij inspraak in het plaatsingsplan en de groenvoorziening.

Burgemeester Janssen lichtte tijdens het gesprek het besluit tot herinrichting toe. Belangrijkste redenen waren het verbeteren van de brandveiligheid, de leefbaarheid en het moderniseren van voorzieningen. Tegelijkertijd moest het eigen karakter van de wijk behouden blijven.

Jaren '20 vorige eeuw

Beukbergen is in de jaren ’20 van de vorige eeuw uit noodwoningen ontstaan. Aan de omstandigheden was de laatste decennia niet veel gedaan. Door herstructurering is het woonwagencentrum uitgebreid van 170 naar 220 wooneenheden, waarbij naast standplaatsen ook circa vijftig vaste woningen zijn gebouwd.

Woningcorporaties

Mensen die al jaren op de wachtlijst stonden konden hierdoor een plekje op Beukbergen krijgen, veelal familie en kinderen van bestaande bewoners. Ook de rol en betrokkenheid van de woningcorporaties in Zeist kwam in het gesprek aan bod, zoals de bouw van sociale huurwoningen.

Tijdens een wandeling door de wijk kreeg de Koning vervolgens een toelichting op de herinrichting en bezocht hij bewoners van een van de nieuwe woningen en van een van de oudste woonwagens. Zij vertelden de Koning onder andere over het wonen op Beukbergen en hoe het is bevallen om van een woonwagen naar een vaste woning te verhuizen.

Het bezoek aan Beukbergen was er één in een reeks bezoeken van de Koning rondom de vraag in hoeverre mensen zich thuis voelen in hun wijk. Daarbij komt onder andere de sociale samenhang in de wijk aan bod en wat bewoners er samen aan doen om die te behouden en te versterken. In dat kader bracht de Koning eerder werkbezoeken aan onder meer de Jordaan in Amsterdam, de Schilderswijk in Den Haag, Hillesluis in Rotterdam en De Bennekel in Eindhoven.