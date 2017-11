Man met mes die 'Allah Akbar' roept in Urk

De man liep buiten met een mes te zwaaien nadat hij een Avia tankstation op de Vliestroom had verlaten. Volgens omstanders zou de man de woorden 'Allah Akbar' hebben geroepen. De politie kwam met meerdere dienders ter plaatse. Toen de man zijn mes niet wilde weggooien, loste een agent een waarschuwingsschot, waarna hij kon worden overmeesterd.

Volgens getuigen werkt de man bij een naastgelegen visverwerkingsbedrijf. Hij had zijn werkkleding nog aan en het mes waar hij mee over straat liep, was een fileermes voor vis. Volgens omstanders was de man erg verward.