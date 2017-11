Door bodybuilders gebruikte schadelijke stof DNP kan dodelijk zijn

Het betreft een chemische stof die bij te hoge dosering dodelijk kan zijn en die in het verleden in de Verenigde Staten als medicijn op de markt is geweest voor de behandeling van obesitas en nu in het illegale circuit in Nederland is opgedoken', aldus de NVWA.

Onderhuidse vetlaag verminderen

DNP wordt door bodybuilders gebruikt om de onderhuidse vetlaag te verminderen. Mensen kunnen overlijden na inname van 1-3 gram DNP per dosering. Ook bij lagere doseringen heeft DNP nadelige effecten, zoals huiduitslag, cataract (staar) en effecten op hart en bloedvaten en het zenuwstelsel. Bureau Risicobeoordeling onderzoek van de NVWA heeft recent een risicobeoordeling uitgebracht over bij welke concentratie DNP gezondheidsschade kan optreden.

Ernstige ziekenhuisopnames

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk was dit jaar sprake van een aantal ernstige ziekenhuisopnames als gevolg van het gebruik van DNP. De NVWA waarschuwde eerder in 2015 voor DNP. Vermoed werd toen dat DNP werd verwerkt in illegaal verkrijgbare afslankmiddelen.

Vondst Schiphol

De Douane heeft vorige week bij de NVWA gemeld dat zij 2,4-dinitrofenol (DNP) in pakketpost afkomstig uit Hongkong heeft aangetroffen. Het ging om 7 pakketten die bestemd waren voor 7 verschillende afnemers. In totaal is 4 keer een kilo DNP aangetroffen en enkele honderden capsules die DNP bevatten.

Productie voedingssupplementen

Vervolgens is onderzoek uitgevoerd naar de geadresseerden van de pakketten. Uit dat onderzoek blijkt dat DNP gebruikt wordt voor de productie van voedingssupplementen. De producten hebben bij import vaak misleidende etiketten zoals limonadepoeder, chocoladepoeder, meloenpoeder, en dergelijke om de Douane te misleiden en ontdekking te voorkomen.

Anabole steroïden

Ook bevat een aantal partijen pillen en flesjes anabole steroïden. Dat duidt er op dat de producten waarschijnlijk bestemd zijn voor sportscholen. Via rioolwateronderzoek is geconstateerd dat DNP door mensen is gebruikt in Nederland. Verhoogde gehaltes worden in rioolwater gevonden rondom bodybuildingwedstrijden.

DNP-bevattende producten worden niet via reguliere webshops verkocht. Het vermoeden is dat de verhandeling en levering van deze producten via het illegale circuit gebeurt. De NVWA zet het onderzoek naar de bestemming van de aangetroffen DNP-partijen voort.