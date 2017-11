Drie aanhoudingen en vier invallen in groot drugsonderzoek

Woensdagochtend heeft de politie in twee woningen aan de Hooiland en de Oudeweg en twee loodsen aan de Nomdenweg en de Westerstraat in Ter Apel invallen gedaan vanwege een drugsonderzoek. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Handel verdovende middelen

'Er werden drie mannen, een van 43 jaar uit Emmen en twee uit Ter Apel van 46 en 62 jaar, aangehouden', aldus de politie. De 43-jarige werd woensdagochtend aangehouden op de N379 ter hoogte van Roswinkel en de 46-jarige in een woning aan de Oudeweg. De 62-jarige werd aangehouden in zijn loods aan de Westerstraat. Zij worden verdacht zich bezig te houden met de handel in verdovende middelen.

Onderzoek

De politie kreeg meerdere signalen dat de mannen zich bezig zouden houden met de handel in drugs. Naar aanleiding daarvan werd een onderzoek gestart. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhoudingen en invallen. In de loods aan de Nomdenweg werden twee hennepkwekerijen aangetroffen. De verdachte uit Emmen is eigenaar van die loods.

De 62-jarige werd aangehouden in zijn loods aan de Westerstraat. Hij had een faciliterende rol. Hij stelde de loods van zijn bedrijf beschikbaar. In de loods aan de Westerstraat en de woning aan de Oudeweg werden drie vuurwapens en munitie gevonden. In de loods aan de Westerstraat en de woning aan de Hooiland werd tevens een aanzienlijke hoeveelheid geld gevonden.

Inzet

Meerdere agenten, tactische rechercheurs, Forensische Opsporing, geld- en drugshonden, de BRATRA (Brand – en Traangaseenheid) een specialistisch onderdeel van de Mobiele Eenheid en een gespecialiseerd zoekteam van Defensie werden ingezet.

Politiehonden

De politie gebruikt voor haar werk honden. Zo zet de politie speurhonden in om drugs of explosieven op te zoeken en surveillancehonden bij het dagelijks politiewerk. De surveillancehond is een zogenoemd geweldsmiddel, zoals de wapenstok, pepperspray en het vuurwapen dat ook zijn. Politiehonden worden samen met de politiepaarden ook wel Levende Have genoemd.

Zoekteam Defensie

Ook werd een gespecialiseerd zoekteam van Defensie ingezet. Er bestond een vermoeden dat er mogelijk verborgen plaatsen aanwezig waren in een van de locaties. Dit bleek uiteindelijk niet het geval. Deze zoekteams van Defensie kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties.