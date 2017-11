Dode en gewonden bij schietpartij in Amsterdam

De schietpartij vond plaats rond 01.00 uur. Omwonenden hoorde harde knallen op straat in de buurt bij het Scheepvaartmuseum. Een slachtoffer van de schietpartij overleed ter plaatse. De twee andere mannen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart. Over de toedracht van het schietincident is nog niks bekend.