Arrestatieteam schiet in drugspand in Sittard

Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft diverse personen aangehouden.

Het ging om een actie waarbij informatie was dat er in het pand drugs aanwezig was. Bij de actie is een auto gevlucht die later is teruggevonden op de Sint Rosastraat. De politie is nog op zoek naar de inzittende(n) van die auto.