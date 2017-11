Archeologen vinden opnieuw resten opvarenden Batavia

Het gaat in totaal om vijf skeletten die vermoedelijk kort na de scheepsramp gezamenlijk zijn begraven.

Nadat het wrak in 1963 was teruggevonden, zijn munten, kanonnen, en talloze andere artefacten boven water gehaald en geconserveerd. De Batavia was een Nederlands spiegelretourschip uit de 17e eeuw. Het wrak bevindt zich momenteel in een museum in Fremantle, Australië. In de jaren 1985-1995is een reconstructie gebouwd die te bezichtigen is op de Bataviawerf te Lelystad.

Archeologen vinden nog met enige regelmaat resten van slachtoffers terug op eilanden in de buurt, bekend onder de naam Batavia's Graveyard.

De onderzoekers hebben naast de skeletten ook enkele persoonlijke bezittingen gevonden. Onderzocht wordt waar de opvarenden vandaan kwamen.