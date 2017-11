Zoekactie langs weg Winterswijk in verband met onderzoek dode man

De politie heeft meerdere keren om tips gevraagd via diverse media. Naar aanleiding van informatie die via deze tips binnenkwam, wordt er gezocht langs de Wooldseweg in Winterswijk.

Op 29 oktober werd het slachtoffer op straat volgens getuigen aangereden en de getuigen zagen hoe een man uit de auto stapte en het slachtoffer met een slagvoorwerp sloeg. Mogelijk is man via de Wooldseweg naar Duitsland gereden en heeft hij onderweg het voorwerp uit de auto gegooid.

De politie is nog steeds op zoek naar de auto die werd gebruikt. Meer informatie over deze auto staat hier. Er is inmiddels in Duitsland al een verdachte aangehouden voor deze zaak. Er is om overlevering aan Nederland gevraagd, maar het is nog onbekend hoe lang dit zal duren.

Bij de zoekactie van vandaag is de landmacht ingeschakeld. Er zullen ook duikers worden ingezet om in het water te zoeken.