Vrouw steekt banden politieauto lek in Breda

Na een achtervolging in Breda heeft de politie woensdagmiddag een vrouw aangehouden. Ze had enkele banden van een politieauto lek gestoken.

Op woensdag om 15.25 uur kwam er een melding binnen bij het Operationeel Centrum. Een vrouw had op het Chasséveld met een mes twee banden van een politieauto lek gestoken die voor het bureau geparkeerd stond. De getuigen hadden gezien dat de vrouw in een auto stapte en wegreed. Ze gaven het merk en kenteken op.

Verschillende politie-eenheden gingen op zoek naar de auto. Via het kenteken kon de vermoedelijk identiteit van de verdachte achterhaald worden. Het bleek een bekende te zijn van de politie die mogelijk was weggelopen uit een instelling. Korte tijd later werd de auto met verdachte gezien op de Belcrumweg. Er werd geprobeerd contact te maken met de bestuurster maar het werd al snel duidelijk dat ze niet mee ging werken met haar aanhouding doordat ze weg reed.

De auto van de verdachte werd ingesloten op de Backer en Ruebweg en zo tot stoppen gedwongen. De verdachte wilde niet uitstappen, een agent wist het raam van het portier kapot te trekken en greep de verdachte vast. De 50-jarige vrouw is naar het bureau gebracht. In haar auto lag een mes.