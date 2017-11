Politie stopt onderzoek dodelijke aanrijding Roermond

Het onderzoek naar het ongeval met de spookrijder afgelopen zondag is afgerond. Naast technisch onderzoek heeft de politie met meerdere getuigen gesproken over het verkeersongeval.

Uit het onderzoek blijkt dat de spookrijder ter hoogte van de afrit Echt / Maasbracht / Sint Joost in tegengestelde richting de snelweg A73 is opgereden naar het noorden. De nabestaanden zijn over de onderzoeksresultaten geïnformeerd. Aangezien de veroorzaker dodelijk is verongelukt stopt hiermee het onderzoek, omdat het recht om te vervolgen vervalt als de verdachte is overleden. Of de bestuurder onder invloed was van bijvoorbeeld alcohol of drugs is niet bekend, en wordt ook niet onderzocht.

Bij het ongeval kwamen een 22-jarige vrouw uit Tilburg en de spookrijder, een 26-jarige man uit Polen om het leven. Het ongeval gebeurde zondagavond rond 22.30 uur waarbij de man uit Polen als spookrijder in noordelijke richting de Roertunnel (A73) inreed en aan de noordkant van de tunnel op de verkeerde rijbaan frontaal op de auto van de vrouw botste.



De autosnelweg was in verband met de hulpverlening en het daarop volgende technische onderzoek van de politie, langere tijd afgesloten voor het verkeer.