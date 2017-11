14 jaar cel voor medeplegen moord bij flat Kikkenstein

Een 25-jarige Amsterdamse rapper JayJay moet 14 jaar de gevangenis in voor het medeplegen van moord op de 30-jarige Abderrahim Belhadj. Hij lokte op 9 mei 2016 het slachtoffer naar flat Kikkenstein in Amsterdam Zuidoost. Daar werd de 30-jarige door een nog onbekende man doodgeschoten. De moord was een afrekening in het criminele circuit.

Intensief WhatsApp-verkeer met slachtoffer

Rond 4 uur ’s nachts, ruim een uur voor de fatale schietpartij, bevond de verdachte zich in de buurt van de flat in Zuidoost. Dat bleek uit onderzoek van zijn mobiele telefoon. Terwijl hij daarna zelf richting Rotterdam reed, had hij met verschillende mensen contact via WhatsApp. Ook met het slachtoffer voerde hij een vriendschappelijk gesprek. Hierin schreef hij dat hij in een appartement in de flat seks ging hebben met drie vrouwen en nodigde hij hem uit ook langs te komen. Om 5.15 uur arriveerde het slachtoffer bij Kikkenstein. Niet veel later werd hij in de hal van de flat door een schutter met meerdere kogels om het leven gebracht.

Medeplegen met voorbedachten rade

De rechtbank oordeelt op basis hiervan dat de verdachte weliswaar niet zelf de schutter is geweest, maar dat hij wel een allesbepalende rol heeft gespeeld in het mogelijk maken van de liquidatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat de verdachteen de schutter niet in een opwelling handelden, maar dat de moord koelbloedig en in alle rust is voorbereid.

Lafhartige moord

De rechtbank rekent de verdachte de moord zwaar aan. Hij heeft zijn slachtoffer op lafhartige wijze zijn eigen dood tegemoet laten lopen. De schietpartij vond bovendien plaats in de openbare ruimte, op een tijdstip waarop het niet ondenkbaar was dat de eerste mensen op weg gingen naar hun werk. Zij hadden slachtoffer kunnen worden van de afrekening. Daarnaast zijn enkele bewoners geconfronteerd met het schokkende beeld van het met kogels doorzeefde lichaam van het slachtoffer.

Oudere dame

Ook neemt de rechtbank het de verdachte zeer kwalijk dat hij het adres van een willekeurige bewoner van flat Kikkenstein heeft opgegeven als locatie waar het slachtoffer naartoe moest komen. Deze bewoner bleek een oudere dame te zijn, die hierdoor tegen haar zin bij het incident is betrokken en daardoor ook daadwerkelijk gevaar heeft gelopen.