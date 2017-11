Foto politie met zwarte pieten valt niet in goede aarde

Een zwartepietenfoto geplaatst door de politie van Arnhem-Noord is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Op de foto is te zien dat een aantal geschminkte zwarte pieten bij een politieauto poseren.

De politie had deze foto op Facebook gezet met de tekst: ‘Vandaag zijn wij bewapend met pepernoten, wees dus lief, anders krijg je op de kloten.’ De foto en de tekst bezorgde de politie een stortvloed aan kritiek.

Na de reacties heeft de politie besloten om de foto weg te halen en excuses aan te beiden aan diegene die zich gestoord hebben aan de foto.

In een reactie aan de Gelderlander laat de politie weten: ‘We willen hier een duidelijk statement afgeven. Iedereen moet op de politie kunnen rekenen: voorstanders én tegenstanders van zwarte piet en mensen die hier geen mening over hebben of willen hebben. Gisteren boden we de kinderen van onze collega's een leuke middag aan tijdens het jaarlijkse Sinterklaasfeest. We hadden ook twee blauwe pieten, maar die stonden niet op deze foto omdat ze op dat moment elders waren. Achteraf gezien is het niet handig geweest om als politie een foto te plaatsen waaruit je zou kunnen opmaken dat we partij zouden kiezen. Overigens werd naast de foto een rijmpje geplaatst die te ruig van toon was.'