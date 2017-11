Agent is hals gestoken Helmond

Op de Kasteel Travese in Helmond is donderdagmiddag een agent gewond geraakt nadat hij was gestoken. Dit maakte de politie Oost-Brabant bekend.

De aanleiding van het incident is nog niet bekend. De agent was daar aanwezig voor zijn werk in een woning en werd in zijn halsstreek gestoken. De gewonde agent is naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is nog niets bekend, wel dat de agent aanspreekbaar was.

Collega’s van de agent hebben een verdachte aangehouden. Hij zal worden gehoord over het incident. Forensisch rechercheurs doen onderzoek in de woning.