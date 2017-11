Agent met mes in hals gestoken door bewoner Helmond

De politieman was tegen half twee met een collega voor een conflictbemiddeling bij de woning, toen hij plotseling door de bewoner met een mes werd aangevallen en gestoken. Hij liep daardoor een forse wond in zijn halsstreek op, maar is buiten levensgevaar. De verdachte kon door de inzet van pepperspray en onder dreiging van een dienstwapen door de tweede politieman worden overmeesterd. Assisterende politie-eenheden hielden de man aan en verleenden eerste hulp aan hun collega. De verdachte werd vervoerd naar het politiebureau en ingesloten. Wat hem bezielde is vooralsnog onduidelijk.