In hals gestoken agent buiten levensgevaar, verdachte (21) overmeesterd

Een Helmondse politieman werd donderdagmiddag tijdens zijn werk bij een woning aan de Kasteel Traverse in zijn halsstreek gestoken. Hij werd direct naar een ziekenhuis vervoerd en geopereerd aan zijn verwonding. De vermoedelijke dader, de 21-jarige bewoner van het huis, werd opgepakt.

Buiten levensgevaar

De politieman was tegen 13.30 uur met een collega voor een conflictbemiddeling bij de woning, toen hij plotseling door de bewoner met een mes werd aangevallen en gestoken. Hij liep daardoor een forse wond in zijn halsstreek op, maar is buiten levensgevaar.

Dader overmeesterd

De verdachte kon door de inzet van pepperspray en onder dreiging van een dienstwapen door de tweede politieman worden overmeesterd. Assisterende politie-eenheden hielden de man aan en verleenden eerste hulp aan hun collega. De verdachte werd vervoerd naar het politiebureau en ingesloten. Wat hem bezielde is vooralsnog onduidelijk.