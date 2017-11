Meisje (12) overleden bij verkeersongeval in Amsterdam

Een 12-jarig meisje uit Amsterdam is donderdag 23 november, na een aanrijding met een bus, overleden. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Burgemeester De Vlugtlaan met de Antony Moddermanstraat in Amsterdam Nieuw-West.

De politie kreeg om 8.20 uur de eerste melding van de aanrijding. Ondanks de inspanningen van de hulpdiensten overleed het slachtoffer ter plaatse. De 25-jarige buschauffeur is als verdachte aangehouden, dat is een standaardprocedure bij een dodelijk ongeval. Voor de betrokkenen en getuigen van het ongeval is slachtofferhulp ingeschakeld.