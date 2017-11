Ruime meerderheid Tweede Kamer stemt in met afschaffing Wet-Hillen

In stappen afbouwen

'In een hoofdelijke stemming stemden 87 (58%) kamerleden voor en 56 (37%) tegen', aldus de persvoorlichting. De wet zorgt ervoor dat huiseigenaren een belastingvoordeel krijgen als ze hun hypotheek helemaal of voor een groot deel hebben afgelost. Het kabinet wil deze regeling in de komende 30 jaar in stappen afbouwen, ingaand per 1 januari 2019.

Lang debat

In de nacht van woensdag op donderdag rondde de Kamer de tweede termijn om 02.31 uur af van het debat. Het eerste deel van het debat, op dinsdag 21 november, duurde tot 04.39 uur in de nacht doordat de fracties van de PVV en 50PLUS een extra lange spreektijd hadden aangevraagd. Op die manier probeerden zij de behandeling van het wetsvoorstel te vertragen.

Maximale spreektijd

De Kamer had woensdag via een hoofdelijke stemming besloten dat Kamerleden in tweede termijn een maximale spreektijd van tien minuten hebben: 95 Kamerleden stemden voor, 34 tegen. Uiteindelijk duurde het tweede deel van het debat met staatssecretaris Snel (Financiën) tot 02.31 uur.