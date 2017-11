Dode man aangetroffen in woning in Eindhoven

In een woning aan de Van der Meystraat in Eindhoven is donderdagmiddag een dode man aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf.

Bij de politie kwam rond het middaguur een melding binnen van iemand uit de omgeving van de man. Deze maakte zich zorgen omdat men al enige tijd niets van hem had gehoord. Toen de agenten in de woning kwamen, troffen ze daar het stoffelijk overschot van de 64-jarige bewoner aan. Uit de omstandigheden in de woning kon niet worden afgeleid wat er precies gebeurd was en ook technisch onderzoek in het huis gaf daarover geen uitsluitsel. De politie kan dan ook niet uitsluiten dat er sprake is van een misdrijf. De komende dagen zal er verder onderzoek worden gedaan op het stoffelijk overschot om een doodsoorzaak vast te kunnen stellen.