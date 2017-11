Syrische IS-strijder met valse papieren loopt gewoon vrij rond

De man zou is september een bijeenkomst hebben bijgewoond in het debatcentrum De Balie aan het Leidseplein. Bij deze avond waren ook activisten van ’Raqqa is Being Slaughtered Silently’. De 31-jarige man werd toe door leden van de groep herkend.

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) had de man voor de bijeenkomst al op de korrel. Zijn aanwezigheid in ons land heeft niet voor een ander dreigingsbeeld gezorgd.