Fred Teeven bestuurt tegenwoordig bus Connexxion

Naar eigen zeggen vindt hij het werk ‘fantastisch’, maar oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven is al anderhalve week in dienst bij Connexxion als buschauffeur. Nadat hij het veld moest ruimen kreeg hij wachtgeld. Teeven laat aan De Telegraaf weten niet lijdzaam thuis te gaan zitten wachten op een nieuwe baan.

‘Ik doe het chauffeurswerk parttime en heb mijn introductiecursus net achter de rug’, aldus Teeven. ‘Ik had al steeds in mijn hoofd internationaal vrachtwagenchauffeur te worden. Maar toen de kans zich voordeed anderhalve dag per week in mijn regio op de bus te zitten, werd ik meteen enthousiast.’

Naast het werk als chauffeur heeft Teeven samen met een oud-medewerker van de FIOD een adviesbureau opgezet. Zij adviseren het bedrijfsleven over cybercrime en veiligheid.