'Oordoppen onvermijdelijk voor musici in het orkest én thuis'

Uit onderzoek blijkt nu dat fysieke maatregelen, zoals het plaatsen van schermen tussen secties, of het creëren van meer ruimte, amper helpen. Dit komt doordat het eigen instrument vaak evenveel bijdraagt aan het geluidsniveau dat de oren bereikt, als alle andere instrumenten in het orkest samen. Daardoor ervaren musici die thuis alleen spelen – zowel professionele als niet-professionele - ook excessieve geluidsniveaus. De enige oplossing die écht helpt, zijn oordoppen, zo onderzocht Remy Wenmaekers van de TU in Eindhoven.

Te laat

Wenmaekers, zelf muzikant, begrijpt dat dit een zure boodschap is. “Een musicus met een slecht gehoor riskeert het verlies van zijn baan. Als je dat wil voorkomen, zijn oordoppen onontkoombaar. Tegelijkertijd wil je zo goed mogelijk presteren, en daarbij kunnen oordoppen een belemmering zijn. Muzikanten zullen er daarom van jongs af aan mee moeten leren spelen. Als je eenmaal gehoorproblemen hebt, ben je al te laat.”

De dans ontspringen

Overigens is er één orkestsectie die deels de dans ontspringt, die van de cello en de contrabas. Deze instrumenten produceren een relatief zacht geluid en vormen thuis geen gevaar. De geluidslast op de oren van de cellisten en de contrabasspelers is over het algemeen lager en het geluid komt hoofdzakelijk van de andere secties. Daardoor zijn er voor deze groep wel andere ingrepen effectief dan oordoppen.