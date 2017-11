Treinpassagier gesnapt met halve kilo heroïne

Donderdagmiddag heeft de politie in de trein van Dordrecht naar Roosendaal een man aangehouden, omdat hij een flinke hoeveelheid heroïne bij zich had.

De politie hield in de trein een drugscontrole. Een speciale drugshond stopte bij de man, vermoedelijk omdat hij drugs had verstopt. De agenten stelden een onderzoek in en troffen ongeveer vijf honderd gram drugs aan. De 57-jarige man, zonder vaste woon- of verblijfplaats werd rond 15.40 uur aangehouden en voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek gebracht. Uit onderzoek bleek dat de drugs heroïne betrof. Deze is in beslag genomen.

Straatwaarde

De politie vermoedt dat de man de drugs met een straatwaarde van ongeveer 20.000 euro naar België wilde vervoeren. Hij wordt vrijdag aan de Rechter-Commissaris voorgeleid.