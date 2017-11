FNV gaat onderzoek doen naar seksuele intimidatie werkvloer

Vicevoorzitter FNV Kitty Jong: ‘Deze enquête stond al poosje in de planning maar is extra actueel geworden door #metoo. We willen nog beter weten wat er op de werkvloer gebeurt en hoe dit wordt opgepakt door leidinggevenden en werkgevers. Nog niet de helft van de bedrijven heeft een vertrouwenspersoon en die is bovendien niet altijd onafhankelijk.’

Werkvloer geen veilige plek

Bijna driekwart van de vrouwen is in haar leven seksueel geïntimideerd. 1 op de 3 gevallen van seksuele intimidatie vond plaats op de werkvloer. De werkvloer is in Nederland dus niet zomaar een veilige plek voor vrouwen.

Vaak geen melding

Uit onderzoek van de Britse vakbond TUC blijkt dat 4 van de 5 vrouwen die intimidatie heeft meegemaakt geen melding doet. De meest aangevoerde reden daarvoor is dat het idee bestaat dat er toch niets aan gedaan kan worden. De #metoo discussie lijkt te leiden tot meer bewustzijn en verontwaardiging over alledaags seksisme dat veel vrouwen meemaken en dat ze belemmert in hun werk en leven. De werkvloer is allang niet meer het domein van mannen alleen, maar van mannen en vrouwen samen.

Niet alleen bekende mensen

Kitty Jong: ‘Er is in de #metoo discussie veel aandacht voor bekende mensen. Maar wat ervaren onze leden en andere werkende Nederlanders op de werkvloer? Geweld is nooit ‘gewoon’. Wij blijven als FNV strijden voor een veilige werkvloer voor iedereen, in Nederland en elders in de wereld met collega-bonden.’